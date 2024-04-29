Анчелотти выиграл приз в Ла Лиге

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти был признан лучшим тренером чемпионата Испании по итогам апреля. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте Ла Лиги. В борьбе за награду наставник «сливочных» обошёл Мануэля Пеллегрини из «Бетиса» и Кике Санчеса Флореса из «Севильи».

Анчелотти выиграл приз лучшему тренеру месяца в Ла Лиге второй раз за сезон – первый был в августе.

В уходящем месяце «Реал» в чемпионате Испании провёл три матча и выиграл каждый – против «Мальорки» (1:0), «Барселоны» (3:2) и «Реал Сосьедада» (1:0).

Ближайший матч «Реал» проведёт 30 апреля – против «Баварии» на выезде в Лиге чемпионов.