«Барселона» задумала вернуть футболиста – известно имя

«Барселона» ведёт работу по усилению своего состава в летнее трансферное окно. В программе El Chiringuito прозвучала информация о том, что «сине-гранатовые» работают над арендой атакующего полузащитника Хави Симонса.

В своё время Хави Симонс был игроком академии «Барселоны». По данным источника, 21-летний футболист хочет вернуться в каталонский клуб.

Права на Симонса принадлежат «ПСЖ». При этом сезон 2023/2024 талантливый футболист проводит в немецком «РБ Лейпциге» на правах аренды. В 41 матче за «быков» Симонс записал на свой счёт девять голов и пятнадцать голевых передач на партнёров.