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Президент «Реала» отказал Анчелотти в трансфере Кейна – раскрыты подробности слухи

29 Апреля 2024 • 17:06 Комментировать

Прошлым летом из «Реала» ушёл звёздный нападающий Карим Бензема. Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти хотел видеть на острие атаки своей команды Гарри Кейна. Как сообщает Relevo, Анчелотти назвал фамилию Кейна руководителям, однако во время совещания президент «сливочных» Флорентино Перес отклонил такой вариант. Причина заключается в желании Переса привести в «Реал» Килиана Мбаппе.

Отмечается, что Перес настолько одержим целью подписать Мбаппе, что был готов провести сезон без центрфорварда высокого уровня – так в итоге и получилось.

Ближайший матч «Реал» проведёт 30 апреля – против «Баварии» на выезде в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес Гарри Кейн Килиан Мбаппе ещё теги
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