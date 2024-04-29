Левандовски выбрал клуб на следующий сезон

В последние недели ходят слухи о том, что нападающий Роберт Левандовски в летнее трансферное окно может отправиться в Саудовскую Аравию. Впрочем, как сообщает испанский Sport, 35-летний поляк думает только о «Барселоне». Левандовски имеет контракт, рассчитанный до середины 2026 года, и форвард планирует отыграть в команде ещё как минимум сезон.

Отмечается, что Левандовски недоволен отсутствием титулов в этом сезоне, но он полностью поддерживает Хави и высоко оценивает перспективы «Барсы» в следующем сезоне. Поляк благодаря своему опыту играет важную роль в раздевалке, будучи одним из лидеров. Так, Роберт входит в число игроков, призывающих одноклубников лучше и интенсивнее работать на тренировках.