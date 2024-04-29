«Барселона» будет готова продать Кубарси за 1 миллиард евро

Защитник Пау Кубарси в обозримом будущем должен продлить контракт с «Барселоной». Как сообщает Mundo Deportivo, новое трудовое соглашение футболиста будет рассчитано до середины 2030 года. В нём будет прописана опция выкупа за 1 миллиард евро, то есть «сине-гранатовые» будут готовы расстаться с Кубарси при получении таких денег.

Разумеется, опция выкупа в миллиард является лишь формальностью – способом отпугнуть потенциальных покупателей. Самым дорогим в мировом футболе остаётся трансфер Неймара за 222 миллиона евро. Именно такую сумму «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за бразильца летом 2017 года.