Стало известно, когда Роке определится со своим будущим

Форвард «Барселоны» Витор Роке пока не принял решение о своём будущем.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист может отправиться в аренду в летнее трансферное окно.

Как стало известно Mundo Deportivo, бразилец намерен принять решение по окончании текущего сезона. По данным источника, летом Роке проанализирует, достаточно ли ему предоставили игровых минут на финальном отрезке, чтобы он мог в полной мере себя проявить. Отмечается, что если Роке не будет доволен своей игрой, то подумает об уходе в аренду.

Напомним, Роке присоединился к «Барселоне» минувшей зимой. За это время он принял участие в 13 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.