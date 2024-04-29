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Кубарси находится в шаге от продления контракта с «Барселоной»

29 Апреля 2024 • 13:42 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
1 1.35 X 5.40 2 8.50
Через 6 ч. 53 мин.

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Пау Кубарси находится в шаге от продления контракта с командой. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, 17-летний испанец действительно очень близок к новой сделке с «сине-гранатовыми».

Источник сообщает, что стороны согласовали финансовый вопрос нового контракта. «Барселоне» очень важно продлить контракт с Кубарси, ведь тренерский штаб считает Пау одним из ключевых футболистов команды. Тем более, что молодым талантом интересуется французский «ПСЖ».

Напомним, во второй половине сезона Кубарси стал основным центральным защитником «Барселоны» и несколько раз получал награду лучшему игроку матча.

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Барселона Пау Кубарси

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