Кубарси находится в шаге от продления контракта с «Барселоной»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Пау Кубарси находится в шаге от продления контракта с командой. По информации от журналиста Феррана Мартинеса, 17-летний испанец действительно очень близок к новой сделке с «сине-гранатовыми».

Источник сообщает, что стороны согласовали финансовый вопрос нового контракта. «Барселоне» очень важно продлить контракт с Кубарси, ведь тренерский штаб считает Пау одним из ключевых футболистов команды. Тем более, что молодым талантом интересуется французский «ПСЖ».

Напомним, во второй половине сезона Кубарси стал основным центральным защитником «Барселоны» и несколько раз получал награду лучшему игроку матча.