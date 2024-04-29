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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может потерять тренера

29 Апреля 2024 • 12:21 Комментировать

Мексиканский специалист Рафаэль Маркес, ныне возглавляющий вторую команду «Барселоны», может покинуть каталонский клуб по завершении нынешнего сезона.

Как стало известно журналистам Todofichajes, 45-летний наставник сомневается в продлении контракта с «сине-гранатовыми». Он рассчитывал получить повышение и поработать в первой команде, однако Хави Эрнандес решил остаться в клубе. Маркес разочарован, что руководство «Барселоны» не доверилось ему.

Срок действующего контракта между Рафаэлем и «сине-гранатовыми» рассчитан до конца июня 2024 года. Он работает в команде с лета 2022-го.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафаэль Маркес
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