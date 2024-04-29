«Барселона» может потерять тренера

Мексиканский специалист Рафаэль Маркес, ныне возглавляющий вторую команду «Барселоны», может покинуть каталонский клуб по завершении нынешнего сезона.

Как стало известно журналистам Todofichajes, 45-летний наставник сомневается в продлении контракта с «сине-гранатовыми». Он рассчитывал получить повышение и поработать в первой команде, однако Хави Эрнандес решил остаться в клубе. Маркес разочарован, что руководство «Барселоны» не доверилось ему.

Срок действующего контракта между Рафаэлем и «сине-гранатовыми» рассчитан до конца июня 2024 года. Он работает в команде с лета 2022-го.