Семшов спрогнозировал, как завершится матч «Барселона» - «Валенсия»

В рамках 33-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» встретится с «Валенсией». Об этом матче высказался бывший футболист сборной России Игорь Семшов.

«Валенсия» сейчас просто середняк, а «Барселона» - это всегда гранд и фаворит. Каталонцы выиграют, и сделают это как минимум с разницей в два мяча», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Матч «Барселоны» против «Валенсии» состоится сегодня, 29 апреля, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Перед этой встречей «сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице, а «летучие мыши» располагаются на восьмой позиции.