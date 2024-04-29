Хави раскрыл, какая цель стоит перед «Барселоной» на остаток сезона

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о цели своей команды на остаток нынешнего сезона.

«Цель «Барселоны» - финиш на втором месте в чемпионате Испании. Мы хотим попасть в Суперкубок, а для этого нужно одержать победу в сегодняшнем матче. Это ближайшая цель-минимум», - передает слова специалиста инсайдер Хорди Бланко Дуча в своих социальных сетях.

В настоящий момент «Барселона» с 70 баллами занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонский клуб отстает от идущей второй «Жироны» на одно очко, при этом у «сине-гранатовых» есть одна игра в запасе.