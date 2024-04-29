Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич»

Талантливый полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер поведал о взаимоотношениях с партнерами по команде.

«Большая часть игроков называет меня «Аби», что означает «старший брат». Удивляет, что меня так называет даже Лука Модрич», - передает слова турецкого футболиста аккаунт Madrid Universal в социальных сетях.

Напомним, что в матче 33-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде победил «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Гюлер.

В нынешнем сезоне Ла Лиги 19-летний полузащитник провел шесть матчей, в которых отметился двумя голами.