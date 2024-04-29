​Гринвуд поставил свой личный рекорд

В испанском чемпионате прошли матчи 33-го тура, «Хетафе» оформил победу над «Альмерией», приговорив ту к вылету и высшей лиги испанского футбола. Отлично проявил себя в прошедшем матче Мэйсон Гринвуд - опальный английский нападающий забил два мяча и добрался до цифры 12.

Именно столько на его счету голевых действий по ходу нынешнего сезона, что уже стало его личным рекордом. Предыдущий рекорд равнялся 11 голевым действиям в составе «Манчестер Юнайтед», это было в сезоне 2019/2020.

В следующем своём матче в испанском чемпионате «Хетафе» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао.