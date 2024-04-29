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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Хайме Мата повторил рекорд «Хетафе» в Ла Лиге

29 Апреля 2024 • 03:31 Комментировать
Альмерия
1:3
Хетафе

В испанском чемпионате прошли матчи 33-го тура, «Хетафе» оформил победу над «Альмерией», приговорив ту к вылету и высшей лиги испанского футбола. После того, как два гола забил Мэйсон Гринвуд, слово взял и Хайме Мата, который записал на свой счёт третий мяч.

Как оказалось, тем самым он повторил клубный рекорд. Дело в том, что гол стал для него 37-м в футболке «Хетафе» в высшей лиге испанского футбола. Пока что Мата делит первое место с Ману дель Моралем, но уже следующий гол позволит ему стать единоличным лидером по этому направлению.

В следующем своём матче в чемпионате «Хетафе» сыграет с «Атлетиком».


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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе ​Хайме Мата

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Интересный прогноз и ставка на матч Альмерия – Хетафе чемпионата Испании – 27 апреля 2024
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