Левандовски: «Я бы принял «Золотой мяч» 2020 года, если бы мне вручили его сейчас»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски признался, что с радостью принял бы «Золотой мяч» за 2020 год.

Польский футболист сверхрезультативно провёл сезон-2019/20, забив 55 голов в 47 матчах, а «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов. Именно тогдашний форвард мюнхенцев считался фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», однако награда так никому и не досталась из-за пандемии COVID-19.

«Золотой мяч» 2021 года – это приз Месси, а награда 2020 года всё ещё не вручена. Я видел слухи о том, что могу получить её, и я не обижусь, если мне вручат «Золотой мяч» – 2020 спустя четыре года. Это было бы честью для меня, я бы с радостью принял приз», – цитирует Barca Universal Левандовски.