Молодой игрок сборной Испании признался, что мечтает перейти в «Барселону»

Атакующий полузащитник «Вильярреала» Алекс Баэна не скрывает симпатии к «Барселоне».

22-летний футболист назывался в числе трансферных целей каталонского гранда, однако в начале текущего месяца появилась информация о неготовности «Барселоны» удовлетворить запрос «жёлтой субмарины». Несмотря на это, Баэна всё же хотел бы однажды попробовать силы в составе «сине-гранатовых».

«Выступление за «Барселону» – одно из главных мечтаний в моей жизни. Это лучшая команда в мире», – приводит Cadena SER заявление игрока.

Алекс Баэна отметился пятью голами и 16 ассистами в 41 матче за «Вильярреал» в текущем сезоне, также на его счету один забитый мяч в двух играх за сборную Испании. Transfermarkt оценивает стоимость хавбека атакующего плана в 25 млн евро.