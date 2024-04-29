Форвард «Барселоны» Витор Роке может отправиться в аренду в начале нового сезона.

19-летний бразилец перешёл в каталонский клуб из «Атлетико Паранаэнсе» в январе, но пока не смог пробиться в стартовый состав. По некоторым данным, грядущим летом нападающий может отправиться за игровой практикой в аренду. Как информирует Barca Universal, ссылаясь на Míster Seitan, арендовать перспективного игрока могут немецкие «Байер» и «Боруссия» Дортмунд, а также нидерландские «Аякс» и ПСВ, английский «Брайтон» и каталонская «Жирона».

Витор Роке принял участие в 13 матчах «Барселоны», отметившись двумя забитыми мячами.