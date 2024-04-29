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Чемпионат Испании. Ла Лига

В севильском дерби не было победителя

29 Апреля 2024 • 00:00 Комментировать
Бетис
1:1
Севилья
окончен

Севильское дерби украсило 33-й тур Ла Лиги. Команды к нему подошли в хорошей форме с победными сериями. Юссеф Эн-Несири зарядил в штангу, а Доди Лукебакио чудом промахнулся, нанося удар головой. А вот «Бетис» повел после удара Иско с 11-метровой отметки. В начале второго тайма забил и соперник, это Кике Салас результативно нанес удар головой. На 88-й минуте Абде Эззалзули головой направил мяч в перекладину.

Все же 1:1 в итоге, «Бетис» идет седьмым, противник делит 12-ю строчку.

Протокол игры  
Бетис1:1Севилья
(1:0) Иско Аларкон38'  
  56'Салас Кике (1:1)
Силва РуиСабали ЮссуфПесселья ХерманРиад ЧадиМиранда ХуанГидо РодригесДжонни  90'Форнальс Пабло  6' 73' (Фекир Набиль ( 73') Иско Аларкон  40' 83' (Эззалзули Абде ( 83') Перес Айосе 83' (Родри Родриго ( 83') Бакамбу Седрик 50' (Виллиан Жозе ( 50')
Запасные: Рока МаркАлтимира СерхиКарвалью ВилльямАбнерРуибаль АйторДиао АссанеПапастатопулос СократисБраво Клаудио
Нюланд ЭрьянНавас Хесус 53' (Салас Кике ( 53'  90') Баде ЛуакРамос СерхиоАкунья Маркос  81'Сусо Хесус  74'Сумаре Бубакари  61'Агум ЛюсьенОкампос Лукас 85' (Хуанлу Санчес ( 85') Берналь Исаак Ромеро 15' (Лукебакио Доди ( 15'Ламела Эрик 85') Эн-Несири Юссеф  16'
Запасные: Ньянзу ТангиМежбри ХаннибалФлорес АльбертоМаркан МаркосРомеро РафаэльДиас МарианоВелиз АлехоХордан Хоан
28 апреля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Севилья

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