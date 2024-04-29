В севильском дерби не было победителя

Севильское дерби украсило 33-й тур Ла Лиги. Команды к нему подошли в хорошей форме с победными сериями. Юссеф Эн-Несири зарядил в штангу, а Доди Лукебакио чудом промахнулся, нанося удар головой. А вот «Бетис» повел после удара Иско с 11-метровой отметки. В начале второго тайма забил и соперник, это Кике Салас результативно нанес удар головой. На 88-й минуте Абде Эззалзули головой направил мяч в перекладину.
Все же 1:1 в итоге, «Бетис» идет седьмым, противник делит 12-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Иско Аларкон38'
|56'Салас Кике (1:1)
Силва Руи•Сабали Юссуф•Песселья Херман•Риад Чади•Миранда Хуан•Гидо Родригес•Джонни• 90'Форнальс Пабло 6'73' (Фекир Набиль (73') •Иско Аларкон 40'83' (Эззалзули Абде (83') •Перес Айосе83' (Родри Родриго (83') •Бакамбу Седрик50' (Виллиан Жозе (50')
Нюланд Эрьян•Навас Хесус53' (Салас Кике (53') • 90'Баде Луак•Рамос Серхио•Акунья Маркос• 81'Сусо Хесус• 74'Сумаре Бубакари• 61'Агум Люсьен•Окампос Лукас85' (Хуанлу Санчес (85') •Берналь Исаак Ромеро15' (Лукебакио Доди (15'•Ламела Эрик85') •Эн-Несири Юссеф 16'
28 апреля. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
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