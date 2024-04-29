В севильском дерби не было победителя

Севильское дерби украсило 33-й тур Ла Лиги. Команды к нему подошли в хорошей форме с победными сериями. Юссеф Эн-Несири зарядил в штангу, а Доди Лукебакио чудом промахнулся, нанося удар головой. А вот «Бетис» повел после удара Иско с 11-метровой отметки. В начале второго тайма забил и соперник, это Кике Салас результативно нанес удар головой. На 88-й минуте Абде Эззалзули головой направил мяч в перекладину.

Все же 1:1 в итоге, «Бетис» идет седьмым, противник делит 12-ю строчку.