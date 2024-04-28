«Барселона» заинтересована в выкупе Фелиша, но будущее игрока остаётся неопределённым

«Барселона» не отказалась от намерений по приобретению нападающего Жоау Фелиша у мадридского «Атлетико».

Португалец проводит текущий сезон в составе «сине-гранатовых» на правах аренды. Летом футболист вернётся в расположение «матрасников», однако, похоже, больше не планирует выступать за команду Диего Симеоне. Согласно информации журналиста Маттео Моретто, «Барселона» всё ещё заинтересована в выкупе 24-летнего форварда, но будущее игрока остаётся неясным – каталонскому гранду будет непросто договориться об условиях сделки с «Атлетико».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Жоау Фелиша в 30 млн евро. Нападающий отметился десятью голами и шестью ассистами в 39 поединках за «Барселону».