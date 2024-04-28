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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюлер назвал одну из своих главных целей в «Реале»

28 Апреля 2024 • 22:50 Комментировать
Бавария
...
Реал Мадрид
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30.04 22:00

19-летний футболист мадридского «Реала» Арда Гюлер рассказал, чего хочет добиться с клубом.

Полузащитник проводит дебютный сезон в «королевском клубе» после перехода из турецкого «Фенербахче». Юный игрок уже успел выиграть со «сливочными» Суперкубок Испании, а также близок к триумфу в Ла Лиге. В Лиге чемпионов команда Карло Анчелотти добралась до полуфинала, где сыграет против мюнхенской «Баварии».

Сам Гюлер поведал в интервью, почему победа в Лиге чемпионов была бы для него особенно важной: «Я хочу стать первым турецким футболистом, выигравшим Лигу чемпионов», – цитирует Madrid Xtra вундеркинда.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арда Гюлер

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