Гюлер назвал одну из своих главных целей в «Реале»

19-летний футболист мадридского «Реала» Арда Гюлер рассказал, чего хочет добиться с клубом.

Полузащитник проводит дебютный сезон в «королевском клубе» после перехода из турецкого «Фенербахче». Юный игрок уже успел выиграть со «сливочными» Суперкубок Испании, а также близок к триумфу в Ла Лиге. В Лиге чемпионов команда Карло Анчелотти добралась до полуфинала, где сыграет против мюнхенской «Баварии».

Сам Гюлер поведал в интервью, почему победа в Лиге чемпионов была бы для него особенно важной: «Я хочу стать первым турецким футболистом, выигравшим Лигу чемпионов», – цитирует Madrid Xtra вундеркинда.