Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о лучшем игроке в мире.

35-летний поляк выделил двух игроков, один из которых выступает за мадридский «Реал», а второй близок к переходу в эту команду.

«Лучший игрок мира прямо сейчас? На мой взгляд, на данный момент лучше всех играют Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе», – приводит Madrid Zone ответ Левандовски.

Джуд Беллингем проводит свой дебютный сезон в «Реале» после перехода из дортмундской «Боруссии», а Килиан Мбаппе, похоже, доигрывает в «ПСЖ» последние месяцы перед уходом в «королевский клуб» на правах свободного агента.