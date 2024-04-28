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Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент

28 Апреля 2024 • 22:00 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
1 1.35 X 5.30 2 8.00
Через 22 ч. 39 мин.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о лучшем игроке в мире.

35-летний поляк выделил двух игроков, один из которых выступает за мадридский «Реал», а второй близок к переходу в эту команду.

«Лучший игрок мира прямо сейчас? На мой взгляд, на данный момент лучше всех играют Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе», – приводит Madrid Zone ответ Левандовски.

Джуд Беллингем проводит свой дебютный сезон в «Реале» после перехода из дортмундской «Боруссии», а Килиан Мбаппе, похоже, доигрывает в «ПСЖ» последние месяцы перед уходом в «королевский клуб» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона ПСЖ Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Джуд Беллингем ещё теги

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