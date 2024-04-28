«Вильярреал» устроил разгром «Райо Вальекано»

В 33-м туре Ла Лиги «Вильярреал» играл против «Райо Вальекано». Хозяева резко стартовали, Гонсалу Гуэдеш головой чудом не попал в створ. Вскоре Александр Сорлот завершил атаку точным ударом. Он же оформил дубль еще до перерыва, но ВАР отменил гол - вне игры.
Во втором тайме Алехандро Баэна стрельнул в перекладину. Только на 70-й минуте Йерсон Москера ударом головой удвоил счет. А Сорлот все же свой дубль оформил - 3:0.
«Жёлтая субмарина» поднялась на девятое место, соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Сорлот Александр18'
|(2:0) Москера Йерсон69'
|(3:0) Сорлот Александр74'
Йоргенсен Филип•Фемения Кико•Альбиоль Рауль• 90'Москера Йерсон•Морено Альберто73' (Педраса Альфонсо (73') •Ахомач Илиас72' (Коклен Франсис (72') • 77'Комесанья Санти•Парехо Даниэль84' (Тригерос Мануэль (84') •Баэна Алехандро•Гуэдеш Гонсалу84' (Моралес Луис (84') •Сорлот Александр84' (Террац Рамон (84')
Запасные: Рейна Пепе•Манди Аисса•Куэнка Хорхе•Морено Херард•Капу Этьен
Димитриевски Столе•Ратиу Андрей•Мумин Абдул•Лежён Флорьян•Чаваррия Пеп•Креспо Мигель81' (Валентин Оскар (81') •Сисс Пате 78'80' (Фалькао Радамель (80') •Паласон Иси80' (Трехо Оскар (80') •Лопес Унаи64' (Гарсия Альваро Ривера (64') •Де Фрутос Хорхе•Камелло Серхио64' (Нтекья Ранди (64')
28 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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