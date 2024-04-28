«Вильярреал» устроил разгром «Райо Вальекано»

В 33-м туре Ла Лиги «Вильярреал» играл против «Райо Вальекано». Хозяева резко стартовали, Гонсалу Гуэдеш головой чудом не попал в створ. Вскоре Александр Сорлот завершил атаку точным ударом. Он же оформил дубль еще до перерыва, но ВАР отменил гол - вне игры.

Во втором тайме Алехандро Баэна стрельнул в перекладину. Только на 70-й минуте Йерсон Москера ударом головой удвоил счет. А Сорлот все же свой дубль оформил - 3:0.

«Жёлтая субмарина» поднялась на девятое место, соперник - 15-й.