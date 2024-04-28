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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» устроил разгром «Райо Вальекано»

28 Апреля 2024 • 21:28 Комментировать
Вильярреал
3:0
Райо Вальекано
окончен

В 33-м туре Ла Лиги «Вильярреал» играл против «Райо Вальекано». Хозяева резко стартовали, Гонсалу Гуэдеш головой чудом не попал в створ. Вскоре Александр Сорлот завершил атаку точным ударом.  Он же оформил дубль еще до перерыва, но ВАР отменил гол - вне игры.

Во втором тайме Алехандро Баэна стрельнул в перекладину. Только на 70-й минуте Йерсон Москера ударом головой удвоил счет. А Сорлот все же свой дубль оформил - 3:0.

«Жёлтая субмарина» поднялась на девятое место, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Вильярреал3:0Райо Вальекано
(1:0) Сорлот Александр18'  
(2:0) Москера Йерсон69'  
(3:0) Сорлот Александр74'  
Йоргенсен ФилипФемения КикоАльбиоль Рауль  90'Москера ЙерсонМорено Альберто 73' (Педраса Альфонсо ( 73') Ахомач Илиас 72' (Коклен Франсис ( 72'  77') Комесанья СантиПарехо Даниэль 84' (Тригерос Мануэль ( 84') Баэна АлехандроГуэдеш Гонсалу 84' (Моралес Луис ( 84') Сорлот Александр 84' (Террац Рамон ( 84')
Запасные: Рейна ПепеМанди АиссаКуэнка ХорхеМорено ХерардКапу Этьен
Димитриевски СтолеРатиу АндрейМумин АбдулЛежён ФлорьянЧаваррия ПепКреспо Мигель 81' (Валентин Оскар ( 81') Сисс Пате  78' 80' (Фалькао Радамель ( 80') Паласон Иси 80' (Трехо Оскар ( 80') Лопес Унаи 64' (Гарсия Альваро Ривера ( 64') Де Фрутос ХорхеКамелло Серхио 64' (Нтекья Ранди ( 64')
Запасные: Посо ХосеБебе ТьягуБалью ИванКарденас ДаниРауль де ТомасЭспино Альфонсо
28 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Райо Вальекано

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Проверенный прогноз и ставка на матч Вильярреал – Райо Вальекано чемпионата Испании – 28 апреля 2024
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