Вингеры Ламин Ямаль или Рафинья Диас не выйдут в стартовом составе «Барселоны» в предстоящем матче с «Валенсией». Об этом сообщает журналист Серджи Капдевила.

По информации источника, вместо кого-то из пары Ямаль-Рафинья на поле должен выйти Ферран Торрес.

В текущем сезоне 24-летний Торрес принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет четыре голевых паса.

Встреча 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Валенсия» состоится завтра, 29 апреля. Старт поединка запланирован на 22:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.