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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гранада» неожиданно разгромила «Осасуну»

28 Апреля 2024 • 19:16 Комментировать
Гранада
3:0
Осасуна
окончен

В 33-м туре чемпионата Испании пересеклись нечасто побеждающие «Гранада» и «Осасуна». У аутсайдера не было перевеса над гостями ни в чем, кроме реализации моментов. На 29-й минуте Факундо Пельистри поставил точку в комбинации «Гранады». Гости ответили ударом головой Рауля Гарсии - штанга. На 48-й минуте Мюрто Узуни удвоил перевес хозяев. Перед финальным свистком Лукас Бое сделал счет разгромным - 3:0.

«Гранада» предпоследняя и для спасения должна отыграть минимум 10 очков за пять матчей. «Осасуна» остается 11-й.

Протокол игры  
Гранада3:0Осасуна
(1:0) Пельистри Факундо29'  
(2:0) Узуни Мюрто48'  
(3:0) Бое Лукас90'  
Баталья АугустоМендес Бруно IIРубио Мигель  37' 90' (Пёнтковски Камиль ( 90') Микель ИгнасиНева КарлосПельистри Факундо 79' (Вильяр Гонсало ( 79') Гумбау ХерардРуис Серхио  32' 74' (Аресо Матиас ( 74') Юзвяк Камиль  23' 79' (Кальехон Хосе ( 79') Бое Лукас  21'Узуни Мюрто 74' (Онгла Мартин ( 74')
Запасные: Рауль ФернандесМелендо ОскарКорбяну ТеодорМарк МартинесМауасса ФетСанчес Рикард
Эррера СерхиоАресо ХесусКатена АлехандроЭррандо ХорхеМохика Хоан 82' (Круз Хуан ( 82') Монкайола Хон 55' (Арнаис Хосе ( 55') Муньос Икер 72' (Торро Лукас ( 72') Гомес МойсесГарсия Рубен 55' (Ибаньес Пабло ( 55') Гарсия РаульПенья Рубен 73' (Унаи Гарсия ( 73')
Запасные: Айтор ФернандесСтаматакис Димитриос
28 апреля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Гранада

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12:13
Точный прогноз и ставка на матч Гранада – Осасуна чемпионата Испании – 28 апреля 2024
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