«Гранада» неожиданно разгромила «Осасуну»

В 33-м туре чемпионата Испании пересеклись нечасто побеждающие «Гранада» и «Осасуна». У аутсайдера не было перевеса над гостями ни в чем, кроме реализации моментов. На 29-й минуте Факундо Пельистри поставил точку в комбинации «Гранады». Гости ответили ударом головой Рауля Гарсии - штанга. На 48-й минуте Мюрто Узуни удвоил перевес хозяев. Перед финальным свистком Лукас Бое сделал счет разгромным - 3:0.

«Гранада» предпоследняя и для спасения должна отыграть минимум 10 очков за пять матчей. «Осасуна» остается 11-й.