«Гранада» неожиданно разгромила «Осасуну»

В 33-м туре чемпионата Испании пересеклись нечасто побеждающие «Гранада» и «Осасуна». У аутсайдера не было перевеса над гостями ни в чем, кроме реализации моментов. На 29-й минуте Факундо Пельистри поставил точку в комбинации «Гранады». Гости ответили ударом головой Рауля Гарсии - штанга. На 48-й минуте Мюрто Узуни удвоил перевес хозяев. Перед финальным свистком Лукас Бое сделал счет разгромным - 3:0.
«Гранада» предпоследняя и для спасения должна отыграть минимум 10 очков за пять матчей. «Осасуна» остается 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Пельистри Факундо29'
|(2:0) Узуни Мюрто48'
|(3:0) Бое Лукас90'
Баталья Аугусто•Мендес Бруно II•Рубио Мигель 37'90' (Пёнтковски Камиль (90') •Микель Игнаси•Нева Карлос•Пельистри Факундо79' (Вильяр Гонсало (79') •Гумбау Херард•Руис Серхио 32'74' (Аресо Матиас (74') •Юзвяк Камиль 23'79' (Кальехон Хосе (79') •Бое Лукас• 21'Узуни Мюрто74' (Онгла Мартин (74')
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Катена Алехандро•Эррандо Хорхе•Мохика Хоан82' (Круз Хуан (82') •Монкайола Хон55' (Арнаис Хосе (55') •Муньос Икер72' (Торро Лукас (72') •Гомес Мойсес•Гарсия Рубен55' (Ибаньес Пабло (55') •Гарсия Рауль•Пенья Рубен73' (Унаи Гарсия (73')
Запасные: Айтор Фернандес•Стаматакис Димитриос
28 апреля. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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