В ничейном матче «Кадиса» и «Мальорки» забивали только гости

В 33-м туре чемпионата Испании встретились аутсайдеры, «Кадис» и «Мальорка». На 12-й минуте Мартин Вальент прицельно навесил на голову Ведата Мурики, а тот был точен - 0:1. Спустя тайм отметился еще один игрок «Мальорки», правда, автоголом. Мяч влетел в сетку ворот гостей от Омара Маскареля - 1:1. Серхио Гвардиола издали пульнул рядом с каркасом, а Серхи Дардер в убойной позиции не попал.

Ничью 1:1 можно считать закономерной. «Мальорка» идет 16-й, соперник - 18-м.