Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В ничейном матче «Кадиса» и «Мальорки» забивали только гости

28 Апреля 2024 • 17:03 Комментировать
Кадис
1:1
Мальорка

В 33-м туре чемпионата Испании встретились аутсайдеры, «Кадис» и «Мальорка». На 12-й минуте Мартин Вальент прицельно навесил на голову Ведата Мурики, а тот был точен - 0:1. Спустя тайм отметился еще один игрок «Мальорки», правда, автоголом. Мяч влетел в сетку ворот гостей от Омара Маскареля - 1:1. Серхио Гвардиола издали пульнул рядом с каркасом, а Серхи Дардер в убойной позиции не попал.

Ничью 1:1 можно считать закономерной. «Мальорка» идет 16-й, соперник - 18-м.

Протокол игры  
Кадис1:1Мальорка
  12'Мурики Ведат (0:1)
(1:1) Маскарель Омар59'  
Ледесма ХеремиасОусоу Айхам 46' (Эрнандес Хави V ( 46') Хименес Фали  73'Чуст ВикторКарселен ИсаакПирес Лукас  32' 46' (Гвардиола Серхи ( 46') Алькарас РубенАлекс ФернандесНаварро Роберто 79' (Мачис Дарвин ( 79') Хуанми Мигель 65' (Макси Гомес ( 65') Рамос Кристофер  41' 80' (Рохер Марти ( 80')
Запасные: Самассеку ДиадиХиль ДавидСобрино РубенМбайе МамадуСальдуа ХосебаАлехо ИванЭскаланте Гонсало
Райкович ПредрагВальент МартинРаильо АнтониоНастасич МатияГонсалес ДжованниМаффео Пабло 84' (Лато Тони ( 84') Родригес Даниэль I  45' 70' (Дардер Серхи ( 70') Саму Кошта 70' (Ману Морланес ( 70') Маскарель Омар  53'Радоньич Неманья 57' (Санчес Антонио ( 57') Мурики Ведат 84' (Пратс Абдон ( 84')
Запасные: Коста ХаумеВидаль НачоЛарин КайлГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеЛьябрес ХавьерКуэльяр Иван
28 апреля. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Кадис

Новости по матчу

27 Апреля
12:02
Интересный прогноз и ставка на матч Кадис – Мальорка чемпионата Испании – 28 апреля 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас Ракитич ответил, почему «Барселона» не выигрывала Лигу чемпионов после 2015 года В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Гвардиола ответил на вопрос о шансах «Ливерпуля» на чемпионство Тренер ЦСКА Федотов высказался о судействе в матче со «Спартаком»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Плющев — о Ковальчуке: «Единственный игрок, в котором я был уверен, что в НХЛ он себя сразу найдёт» Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Кадис Кадис
Мальорка Мальорка
1
1
2.42 3.05 3.05
Видео
53 мин
Гранада Гранада
Осасуна Осасуна
1
0
2.85 3.15 2.50
Видео
28.04.24 в 19:30
Вильярреал Вильярреал
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.70 3.70 4.80
Видео
28.04.24 в 22:00
Бетис Бетис
Севилья Севилья
2.13 3.30 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Апреля
17:03 · Испания. Ла Лига
В ничейном матче «Кадиса» и «Мальорки» забивали только гости
16:52 · Испания. Ла Лига
Хави озвучил своё решение по Серхи Роберто
16:24 · Испания. Ла Лига
Хави дал чёткий ответ по будущему де Йонга в «Барселоне»
15:22 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Игроки «Реала» следуют за Анчелотти вслепую»
12:10 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» нашёл замену Доннарумме
12:04 · Англия. Премьер-лига
Кунде может сменить «Барселону» на клуб АПЛ
08:51 · Германия. Бундеслига
«Байер» хочет бесплатно подписать игрока «Реала»
08:09 · Испания. Ла Лига
Лунин оценил игру Кепы в победном матче «Реала»
07:46 · Испания. Ла Лига
Перес отреагировал на возвращение Кепы в состав «Реала»
01:46 · Испания. Ла Лига
Уильямс: «Когда тебя оскорбляют из-за цвета твоей кожи – это ненормально» 1
01:41 · Испания. Ла Лига
Футболист «Атлетика» подвергся расизму на матче с «Атлетико»
00:13 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» был сильнее «Атлетика» в битве за четвёртое место
27 Апреля
21:42 · Испания. Ла Лига
«Алавес» устроил разгром «Сельте»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
21:00 · Испания. Ла Лига
Гризманн — в стартовом составе «Атлетико» на матч с «Атлетиком»
Все новости
Рекомендуем