В ничейном матче «Кадиса» и «Мальорки» забивали только гости

В 33-м туре чемпионата Испании встретились аутсайдеры, «Кадис» и «Мальорка». На 12-й минуте Мартин Вальент прицельно навесил на голову Ведата Мурики, а тот был точен - 0:1. Спустя тайм отметился еще один игрок «Мальорки», правда, автоголом. Мяч влетел в сетку ворот гостей от Омара Маскареля - 1:1. Серхио Гвардиола издали пульнул рядом с каркасом, а Серхи Дардер в убойной позиции не попал.
Ничью 1:1 можно считать закономерной. «Мальорка» идет 16-й, соперник - 18-м.
Протокол игры
|12'Мурики Ведат (0:1)
|(1:1) Маскарель Омар59'
Ледесма Херемиас•Оусоу Айхам46' (Эрнандес Хави V (46') •Хименес Фали• 73'Чуст Виктор•Карселен Исаак•Пирес Лукас 32'46' (Гвардиола Серхи (46') •Алькарас Рубен•Алекс Фернандес•Наварро Роберто79' (Мачис Дарвин (79') •Хуанми Мигель65' (Макси Гомес (65') •Рамос Кристофер 41'80' (Рохер Марти (80')
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Раильо Антонио•Настасич Матия•Гонсалес Джованни•Маффео Пабло84' (Лато Тони (84') •Родригес Даниэль I 45'70' (Дардер Серхи (70') •Саму Кошта70' (Ману Морланес (70') •Маскарель Омар• 53'Радоньич Неманья57' (Санчес Антонио (57') •Мурики Ведат84' (Пратс Абдон (84')
28 апреля. Стадион "Нуэво Мирандилья".
Бан пользователя