Хави озвучил своё решение по Серхи Роберто

Главный тренер «Барселоны» Хави озвучил свою позицию по будущему защитника Серхи Роберто. Действующий контракт капитана «сине-гранатовых» рассчитан до конца июня.

«Я хочу, чтобы Серхи Роберто остался и подписал новый контракт. Теперь дело за ним. Клуб и футболист знают, что я хочу сохранить Серхи. Для меня он всегда был ключевым футболистом команды», - сказал Хави журналистам в ходе воскресной пресс-конференции.

В сезоне 2023/2024 Серхи Роберто провёл 19 матчей, в которых забил три гола и отдал два голевых паса на партнёров.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в понедельник, 29 апреля, - против «Валенсии».