Хави дал чёткий ответ по будущему де Йонга в «Барселоне»

В прессе появлялась информация о готовности «Барселоны» продать полузащитника Френки де Йонга в летнее трансферное окно. Комментарий на этот счёт на пресс-конференции дал главный тренер «сине-гранатовых» Хави. Специалист дал понять, что он не хочет расставаться с де Йонгом.

«Для меня де Йонг – ключевой футболист. Ничего не изменилось, он действительно важен для меня. Ему не везло из-за многих травм, но его уровень всегда был превосходным. Я считаю Френки ключевым игроком», - сказал Хави.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в понедельник, 29 апреля, - против «Валенсии».