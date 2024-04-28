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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави дал чёткий ответ по будущему де Йонга в «Барселоне»

28 Апреля 2024 • 16:24 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
1 1.35 X 5.30 2 8.00
29.04 22:00

В прессе появлялась информация о готовности «Барселоны» продать полузащитника Френки де Йонга в летнее трансферное окно. Комментарий на этот счёт на пресс-конференции дал главный тренер «сине-гранатовых» Хави. Специалист дал понять, что он не хочет расставаться с де Йонгом.

«Для меня де Йонг – ключевой футболист. Ничего не изменилось, он действительно важен для меня. Ему не везло из-за многих травм, но его уровень всегда был превосходным. Я считаю Френки ключевым игроком», - сказал Хави.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в понедельник, 29 апреля, - против «Валенсии».

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Барселона Хави Эрнандес Френки де Йонг ещё теги

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