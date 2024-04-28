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Левандовски: «Игроки «Реала» следуют за Анчелотти вслепую»

28 Апреля 2024 • 15:22 Комментировать
Реал Мадрид
...
Кадис
04.05 17:15

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о главном тренере «Реала» Карло Анчелотти, вместе с которым он успел поработать в «Баварии».

По словам польского футболиста, благодаря огромному опыту итальянец хорошо знает, как вселить в своих подопечных уверенность.  

«Анчелотти невероятно опытен. Вы можете видеть это в «Реале» — игроки следуют за ним вслепую. Карло — отличный тренер, который всегда уделяет много времени игрокам», — цитирует Левандовски madriduniversal.

Отметим, что после 33 проведённых матчей «Реал» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая своего ближайшего преследователя «Жирону» на 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Роберт Левандовски ещё теги

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