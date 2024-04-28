«ПСЖ» нашёл замену Доннарумме

Голкипер испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили может начать следующий сезон в новом клубе. Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в переходе грузинского вратаря заинтересован французский «ПСЖ».

Главный тренер команды Луис Энрике недоволен игрой итальянца Джанлуиджи Доннаруммы и начал подыскивать ему замену. Среди кандидатов фигурирует Мамардашвили. Сумма возможного трансфера оценивается в 35 миллионов евро.

Срок трудового договора Георгия с «летучими мышами» рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги грузин сыграл 32 матча и пропустил 34 гола.