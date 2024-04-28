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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» нашёл замену Доннарумме

28 Апреля 2024 • 12:10 Комментировать

Голкипер испанской «Валенсии» Георгий Мамардашвили может начать следующий сезон в новом клубе. Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в переходе грузинского вратаря заинтересован французский «ПСЖ».

Главный тренер команды Луис Энрике недоволен игрой итальянца Джанлуиджи Доннаруммы и начал подыскивать ему замену. Среди кандидатов фигурирует Мамардашвили. Сумма возможного трансфера оценивается в 35 миллионов евро.

Срок трудового договора Георгия с «летучими мышами» рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги грузин сыграл 32 матча и пропустил 34 гола.

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Валенсия ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Георгий Мамардашвили трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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