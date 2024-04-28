Лунин оценил игру Кепы в победном матче «Реала»

Страж ворот мадридского «Реала» Андрей Лунин высказался об игре своего конкурента Кепы Аррисабалаги в гостевом поединке чемпионата Испании с «Реал Сосьедадом». Матч завершился победой «королевского» клуба со счетом 1:0.

«Он показал достойную игру. Кепа сделал несколько хороших сэйвов», - передает слова украинского вратаря Defensa Central.

Стоит отметить, что это был первый поединок Аррисабалаги после длительного перерыва. Во второй части сезона Лунин является основным голкипером мадридского гранда.

По итогам 33 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 84 балла и уверенно лидирует в турнирной таблице.