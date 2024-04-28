Перес отреагировал на возвращение Кепы в состав «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на возвращение испанского вратаря Кепы Аррисабалаги в стартовый состав команды в поединке с «Реал Сосьедадом». Встреча завершилась минимальной победой «сливочных» со счетом 1:0.

В составе «королевского» клуба Кепа заменил украинца Андрея Лунина, который в этом сезоне является первым номером команды. Пересу понравилась игра Аррисабалаги, утверждает Defensa Central. При этом будущее голкипера не изменится, он вернется из аренды в лондонский «Челси».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 29-летний Кепа провел 13 поединков, в которых пропустил девять мячей. В семи встречах он отстоял на ноль.