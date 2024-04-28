Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес отреагировал на возвращение Кепы в состав «Реала»

28 Апреля 2024 • 07:46 Комментировать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на возвращение испанского вратаря Кепы Аррисабалаги в стартовый состав команды в поединке с «Реал Сосьедадом». Встреча завершилась минимальной победой «сливочных» со счетом 1:0.

В составе «королевского» клуба Кепа заменил украинца Андрея Лунина, который в этом сезоне является первым номером команды. Пересу понравилась игра Аррисабалаги, утверждает Defensa Central. При этом будущее голкипера не изменится, он вернется из аренды в лондонский «Челси».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 29-летний Кепа провел 13 поединков, в которых пропустил девять мячей. В семи встречах он отстоял на ноль.

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Кепа Аррисабалага ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял двух звёздных футболистов Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Назван лучший вратарь в мире прямо сейчас Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски «Манчестер Юнайтед» выбирает нового тренера - есть 4 претендента Известны сроки прихода нового тренера в «Спартак» Араухо принял решение по будущему
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ
Спортивные новости
Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Кожевников: «Думаю, через год Набоков точно уедет» Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Плющев заявил, что Набоков готов перейти в клуб НХЛ Рыбин: Лучше повзрослеть в КХЛ, а уже готовым ехать за океан Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.04.24 в 15:00
Кадис Кадис
Мальорка Мальорка
2.42 3.05 3.05
Видео
28.04.24 в 17:15
Гранада Гранада
Осасуна Осасуна
2.85 3.15 2.50
Видео
28.04.24 в 19:30
Вильярреал Вильярреал
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.70 3.70 4.80
Видео
28.04.24 в 22:00
Бетис Бетис
Севилья Севилья
2.13 3.30 3.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Апреля
08:51 · Германия. Бундеслига
«Байер» хочет бесплатно подписать игрока «Реала»
08:09 · Испания. Ла Лига
Лунин оценил игру Кепы в победном матче «Реала»
07:46 · Испания. Ла Лига
Перес отреагировал на возвращение Кепы в состав «Реала»
01:46 · Испания. Ла Лига
Уильямс: «Когда тебя оскорбляют из-за цвета твоей кожи – это ненормально»
01:41 · Испания. Ла Лига
Футболист «Атлетика» подвергся расизму на матче с «Атлетико»
00:13 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» был сильнее «Атлетика» в битве за четвёртое место
27 Апреля
21:42 · Испания. Ла Лига
«Алавес» устроил разгром «Сельте»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
21:00 · Испания. Ла Лига
Гризманн — в стартовом составе «Атлетико» на матч с «Атлетиком»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Агент Кейта Бальде высказался о возможном возвращении форварда в «Спартак»
19:12 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» вылетела из Ла Лиги, проиграв «Хетафе»
17:46 · Испания. Ла Лига
Довбик оторвался от Беллингема в гонке бомбардиров Ла Лиги
15:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подпишет полузащитника – известно имя
14:47 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может подписать Довбика слухи
14:28 · Испания. Ла Лига
Фалькао летом уйдет из «Райо Вальекано»
Все новости
Рекомендуем