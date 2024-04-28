Уильямс: «Когда тебя оскорбляют из-за цвета твоей кожи – это ненормально»

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс дал свой комментарий о неприятном эпизоде, с которым он столкнулся во время матча 33-го тура чемпионата Испании с «Атлетико».

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась победой «матрасников» со счётом 3:1. По ходу встречи фанаты хозяев скандировали оскорбительные кричалки в адрес Уильямса и называли его «обезьяной».

- Я хотел подать угловой и фанаты начали издавать обезьяньи крики. Их было не так много, глупые люди есть везде. Надеюсь, когда-нибудь это уйдёт. Когда тебя оскорбляют из-за цвета твоей кожи – это ненормально, - цитирует футболиста Marca.

В текущем сезоне 21-летний вингер провёл за «Атлетик» 26 матчей, забил три гола и сделал девять ассистов на партнёров.