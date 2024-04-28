Футболист «Атлетика» подвергся расизму на матче с «Атлетико»

Очередной скандал разгорелся в испанской Ла Лиге.

Во время матча 33-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Атлетиком» футболист баскской команды подвергся расизму.

Как сообщает Marca, болельщики мадридской команды оскорбляли полузащитника «Атлетика» Нико Уильямса – фанаты называли футболиста «обезьяной». Футболисты хозяев призывали болельщиков успокоиться и перестать выкрикивать оскорбительные лозунги.

По окончании встречи, которая, к слову, завершилась победой команды Диего Симеоне со счётом 3:1, «Атлетико» осудил поведение своих болельщиков.