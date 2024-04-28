«Атлетико» был сильнее «Атлетика» в битве за четвёртое место

В 33-м туре Ла Лиги «Атлетико» с «Атлетиком» бились за место в зоне Лиги чемпионов. У басков был небольшой перевес во всем, кроме голевых атак. В дебюте Родриго де Пауль метров с 20 пробил с рикошетом, и мяч влетел под планку. Антуан Гризманн обрезался в передаче назад, перехват, и в итоге на убойный удар выведен Нико Уильямс - 1:1.

Во втором тайме Коке бросил мяч вперед по вертикали Анхель Корреа убежал один на один с вратарем, обвел его и забил важнейший гол - 2:1. В концовке Сэмюел Лино слева прорвался к воротам и пробил в ближнюю штангу, мяч отскочил в спину вратарю и влетел в сетку - 3:1.

«Атлетико» остается четвертым и уже на шесть очков опережает басков.