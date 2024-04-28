«Атлетико» был сильнее «Атлетика» в битве за четвёртое место

В 33-м туре Ла Лиги «Атлетико» с «Атлетиком» бились за место в зоне Лиги чемпионов. У басков был небольшой перевес во всем, кроме голевых атак. В дебюте Родриго де Пауль метров с 20 пробил с рикошетом, и мяч влетел под планку. Антуан Гризманн обрезался в передаче назад, перехват, и в итоге на убойный удар выведен Нико Уильямс - 1:1.
Во втором тайме Коке бросил мяч вперед по вертикали Анхель Корреа убежал один на один с вратарем, обвел его и забил важнейший гол - 2:1. В концовке Сэмюел Лино слева прорвался к воротам и пробил в ближнюю штангу, мяч отскочил в спину вратарю и влетел в сетку - 3:1.
«Атлетико» остается четвертым и уже на шесть очков опережает басков.
Протокол игры
|(1:0) Де Пауль Родриго15'
|45'Уильямс Нико (1:1)
|(2:1) Корреа Анхель52'
|(3:1) Унай Симон80'
Облак Ян•Витсель Аксель•Хименес Хосе•Эрмосо Марио• 90'Молина Науэль67' (Рикельме Родриго (67') •Льоренте Маркос82' (Ньигес Сауль (82') •Коке Хорхе•Де Пауль Родриго 5'82' (Аспиликуэта Сесар (82') •Лино Сэмуел•Корреа Анхель77' (Ривас Пабло Барриос (77') •Гризманн Антуан 90'
Унай Симон•Вивиан Даниэль•Йерай Альварес66' (Муньяин Икер (66') •Паредес Айтор• 71'Лекуе Иньиго•Руис Иньиго69' (Весга Микель (69') •Прадос Беньят•Уильямс Иньяки81' (Гарсия Рауль (81') •Сансет Ойян 59'66' (Беренгер Алекс (66') •Уильямс Нико•Гурусета Горка66' (Эррера Андер (66')
27 апреля. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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