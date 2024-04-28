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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» был сильнее «Атлетика» в битве за четвёртое место

28 Апреля 2024 • 00:13 Комментировать
Атлетико М
3:1
Атлетик Б

В 33-м туре Ла Лиги «Атлетико» с «Атлетиком» бились за место в зоне Лиги чемпионов. У басков был небольшой перевес во всем, кроме голевых атак. В дебюте Родриго де Пауль метров с 20 пробил с рикошетом, и мяч влетел под планку. Антуан Гризманн обрезался в передаче назад, перехват, и в итоге на убойный удар выведен Нико Уильямс - 1:1.

Во втором тайме Коке бросил мяч вперед по вертикали Анхель Корреа убежал один на один с вратарем, обвел его и забил важнейший гол - 2:1. В концовке Сэмюел Лино слева прорвался к воротам и пробил в ближнюю штангу, мяч отскочил в спину вратарю и влетел в сетку - 3:1.

«Атлетико» остается четвертым и уже на шесть очков опережает басков.

Протокол игры  
Атлетико М3:1Атлетик Б
(1:0) Де Пауль Родриго15'  
  45'Уильямс Нико (1:1)
(2:1) Корреа Анхель52'  
(3:1) Унай Симон80'  
Облак ЯнВитсель АксельХименес ХосеЭрмосо Марио  90'Молина Науэль 67' (Рикельме Родриго ( 67') Льоренте Маркос 82' (Ньигес Сауль ( 82') Коке ХорхеДе Пауль Родриго  5' 82' (Аспиликуэта Сесар ( 82') Лино СэмуелКорреа Анхель 77' (Ривас Пабло Барриос ( 77') Гризманн Антуан  90'
Запасные: Мандава РейнилдуВермирен АртурМолдован ХорациуМората АльвароГомис Антонио
Унай СимонВивиан ДаниэльЙерай Альварес 66' (Муньяин Икер ( 66') Паредес Айтор  71'Лекуе ИньигоРуис Иньиго 69' (Весга Микель ( 69') Прадос БеньятУильямс Иньяки 81' (Гарсия Рауль ( 81') Сансет Ойян  59' 66' (Беренгер Алекс ( 66') Уильямс НикоГурусета Горка 66' (Эррера Андер ( 66')
Запасные: Гарсия ИманолАгирреcабала ХуленВильялибре АсьерРинкон УгоАрес МалкомГомес УнаиГарсия Дани
27 апреля. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао

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