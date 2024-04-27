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«Алавес» устроил разгром «Сельте»

27 Апреля 2024 • 21:42 Комментировать
Алавес
3:0
Сельта

В субботу «Алавес» принимал «Сельту», которая ведёт борьбу за выживание. Гости почти в два раза чаще контролировали мяч, но остроты у ворот соперника почти не было. Уже на 19-й минуте Карлес Перес за грубый фол был удален, но в итоге болельщики «Сельты» выдохнули, ВАР отменил красную карточку.

На 48-й минуте хозяева разыграли комбинацию, и из пределов штрафной Джулиано Симеоне открыл счет. Вскоре грубая ошибка Оскара Мингесы, и Хон Гуриди легко удвоил перевес. Он же был близок к дублю, но удар пришелся в штангу. На 86-й минуте Карлос Бенавидес ударом головой поставил восклицательный знак - 3:0.

«Алавес» рванул на 12-е место, а вот соперник делит четвертое место с конца, отрыв от зоны вылета составляет шесть очков.

Протокол игры  
Алавес3:0Сельта
(1:0) Симеоне Джулиано48'  
(2:0) Гуриди Хон54'  
(3:0) Бенавидес Карлос86'  
Сивера Антонио  82'Горосабел АндониТеналья НауэльДуарте Рубен  20' 72' (Гевара Андер ( 72') Хави ЛопеcБенавидес КарлосБланко Антонио  22'Висенте Карлос 82' (Омородион Сэмюэль ( 82') Гуриди Хон 89' (Риоха Луис ( 89') Симеоне Джулиано 89' (Паничелли Хоакин ( 89') Кике Гарсия 82' (Сола Алекс ( 82')
Запасные: Диалло СелуРеббах АбдеррахманГарсия АльвароХаджи ЯнисАлькаин ЧеберОвоно ХесусОртис Энеко
Гуаита ВисентеМингеса Оскар  86'Домингес КарлосНуньес Унай 54' (Сведберг Виллиот ( 54') Перес Карлес  21' 78' (Родригес Мигель ( 78') Жаилсон МаркесПейнадо Франсиско 73' (Альенде Тадео ( 73') Санчес Мануэль 54' (Де ла Торре Лука ( 54') Аспас ЯгоДувикас Анастасиос 73' (Сотело Хьюго ( 73') Альварес Уго  88'
Запасные: Серви ФранкоБамба ДжонатанСтарфельт КарлВильяр ИванРистич МихайлоДамиан РодригуезМанкильо Хави
27 апреля. Стадион "Мендисорроса".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Сельта

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