«Алавес» устроил разгром «Сельте»

В субботу «Алавес» принимал «Сельту», которая ведёт борьбу за выживание. Гости почти в два раза чаще контролировали мяч, но остроты у ворот соперника почти не было. Уже на 19-й минуте Карлес Перес за грубый фол был удален, но в итоге болельщики «Сельты» выдохнули, ВАР отменил красную карточку.
На 48-й минуте хозяева разыграли комбинацию, и из пределов штрафной Джулиано Симеоне открыл счет. Вскоре грубая ошибка Оскара Мингесы, и Хон Гуриди легко удвоил перевес. Он же был близок к дублю, но удар пришелся в штангу. На 86-й минуте Карлос Бенавидес ударом головой поставил восклицательный знак - 3:0.
«Алавес» рванул на 12-е место, а вот соперник делит четвертое место с конца, отрыв от зоны вылета составляет шесть очков.
Протокол игры
|(1:0) Симеоне Джулиано48'
|(2:0) Гуриди Хон54'
|(3:0) Бенавидес Карлос86'
Сивера Антонио• 82'Горосабел Андони•Теналья Науэль•Дуарте Рубен 20'72' (Гевара Андер (72') •Хави Лопеc•Бенавидес Карлос•Бланко Антонио• 22'Висенте Карлос82' (Омородион Сэмюэль (82') •Гуриди Хон89' (Риоха Луис (89') •Симеоне Джулиано89' (Паничелли Хоакин (89') •Кике Гарсия82' (Сола Алекс (82')
Гуаита Висенте•Мингеса Оскар• 86'Домингес Карлос•Нуньес Унай54' (Сведберг Виллиот (54') •Перес Карлес 21'78' (Родригес Мигель (78') •Жаилсон Маркес•Пейнадо Франсиско73' (Альенде Тадео (73') •Санчес Мануэль54' (Де ла Торре Лука (54') •Аспас Яго•Дувикас Анастасиос73' (Сотело Хьюго (73') •Альварес Уго 88'
27 апреля. Стадион "Мендисорроса".
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