«Алавес» устроил разгром «Сельте»

В субботу «Алавес» принимал «Сельту», которая ведёт борьбу за выживание. Гости почти в два раза чаще контролировали мяч, но остроты у ворот соперника почти не было. Уже на 19-й минуте Карлес Перес за грубый фол был удален, но в итоге болельщики «Сельты» выдохнули, ВАР отменил красную карточку.

На 48-й минуте хозяева разыграли комбинацию, и из пределов штрафной Джулиано Симеоне открыл счет. Вскоре грубая ошибка Оскара Мингесы, и Хон Гуриди легко удвоил перевес. Он же был близок к дублю, но удар пришелся в штангу. На 86-й минуте Карлос Бенавидес ударом головой поставил восклицательный знак - 3:0.

«Алавес» рванул на 12-е место, а вот соперник делит четвертое место с конца, отрыв от зоны вылета составляет шесть очков.