Гризманн — в стартовом составе «Атлетико» на матч с «Атлетиком»

Нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн попал в основной состав команды на предстоящую игру против «Атлетика» Бильбао.

Пресс-служба «матрасников» опубликовала список футболистов, которые с первых минуты выйдут на поле во встрече с «Атлетиком». Полностью стартовый состав «Атлетико» выглядит следующим образом: Облак (вр), Эрмосо, Витсель, Хименес, Лино, Молина, де Пауль, Коке, Льоренте, Гризманн, Корреа.

Матч 33-го тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Атлетиком» состоится сегодня, 27 апреля. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.