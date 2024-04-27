Хорватский хавбек «Реала» Лука Модрич в ближайшее время может продлить трудовой с командой.

Как утверждает испанское издание Marca, новый контракт 38-летнего Модрича с «Реалом» будет рассчитан до конца следующего сезона.

В текущей кампании полузащитник появился на поле в 39 встречах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми мячами и стал автором шести результативных передач.

Напомним, действующее трудовое соглашение Модрича с «Реалом» истекает через два месяца.

После 33 туров подопечные Карло Анчелотти занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 84 очка.