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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич близок к продлению контракта с «Реалом» — источник слухи

27 Апреля 2024 • 20:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Кадис
04.05 17:15

Хорватский хавбек «Реала» Лука Модрич в ближайшее время может продлить трудовой с командой.

Как утверждает испанское издание Marca, новый контракт 38-летнего Модрича с «Реалом» будет рассчитан до конца следующего сезона.

В текущей кампании полузащитник появился на поле в 39 встречах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми мячами и стал автором шести результативных передач.

Напомним, действующее трудовое соглашение Модрича с «Реалом» истекает через два месяца.

После 33 туров подопечные Карло Анчелотти занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 84 очка.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич

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