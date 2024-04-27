«Альмерия» вылетела из Ла Лиги, проиграв «Хетафе»

«Альмерия» провела хороший матч против «Хетафе» в 33-м туре чемпионата Испании, но всё равно не зацепилась за микроскопический шанс на спасение. На 28-й минуте Мэйсон Гринвуд после ошибки соперника открыл счет. Адриан Эмбарба опасно пробивал по воротам, голкипер выручил, но Энтони Лосано сыграл на отскоке - 1:1. Добивание сыграло роль и на 49-й минуте, когда Гринвуд добавил мяч в сетку. Он же вскоре ассистировал Хайме Мате - 1:3.

«Хетафе» поднялся на девятое место, а «Альмерия» официально прощается с Ла Лигой.