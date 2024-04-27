«Альмерия» вылетела из Ла Лиги, проиграв «Хетафе»

«Альмерия» провела хороший матч против «Хетафе» в 33-м туре чемпионата Испании, но всё равно не зацепилась за микроскопический шанс на спасение. На 28-й минуте Мэйсон Гринвуд после ошибки соперника открыл счет. Адриан Эмбарба опасно пробивал по воротам, голкипер выручил, но Энтони Лосано сыграл на отскоке - 1:1. Добивание сыграло роль и на 49-й минуте, когда Гринвуд добавил мяч в сетку. Он же вскоре ассистировал Хайме Мате - 1:3.
«Хетафе» поднялся на девятое место, а «Альмерия» официально прощается с Ла Лигой.
Протокол игры
|28'Гринвуд Мэйсон (0:1)
|(1:1) Лосано Энтони41'
|48'Гринвуд Мэйсон (1:2)
|62'Мата Хайме (1:3)
Максимиану Луиш•Пубиль Марк•Монтес Сесар 38'81' (Ромеро Лука (81') •Брандарис Хуан•Ланга Бруну•Лопи Дион46' (Гонсалес Эдгар (46') •Робертоне Лукас 55'63' (Аррибас Серхио (63') •Баптистао Лео70' (Пенья Маркос (70') •Виера Хонатан 86'• 90'Эмбарба Адриан• 50'Лосано Энтони
Сория Давид•Кармона Хосе Анхель81' (Риско Альберто (81') •Дьене Даконам•Альдерете Омар• 26'Рико Диего•Мориба Илайкс68' (Сантьяго Хесус (68') • 90'Милья Луис80' (Альварес Гастон (80') •Гринвуд Мэйсон• 60'Максимович Неманья•Оскар Родригес57' (Мартин Хорхе (57') • 86'Латаса Хуан46' (Мата Хайме (46')
27 апреля. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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