Довбик оторвался от Беллингема в гонке бомбардиров Ла Лиги

В субботу «Жирона» порадовала своих болельщиков гостевой победой над «Лас-Пальмасом» со счётом 2:0. Автором одного из голов в этом поединке стал украинский нападающий Артём Довбик – по ходу второго тайма он реализовал пенальти.

Теперь на счету Довбика 19 голов в текущем чемпионате Испании. Украинец упрочил лидерство в гонке бомбардиров Ла Лиги, оторвавшись от Джуда Беллингема. Игрок «Реала» забил 17 раз. Тройку с 16 голами замыкает Анте Будимир из «Осасуны».

За счёт победы «Жирона» обошла «Барселону» и оказалась на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги. Впрочем, «сине-гранатовые» свой матч тура ещё не провели.