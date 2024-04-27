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Чемпионат Испании. Ла Лига

Довбик оторвался от Беллингема в гонке бомбардиров Ла Лиги

27 Апреля 2024 • 17:46 Комментировать

В субботу «Жирона» порадовала своих болельщиков гостевой победой над «Лас-Пальмасом» со счётом 2:0. Автором одного из голов в этом поединке стал украинский нападающий Артём Довбик – по ходу второго тайма он реализовал пенальти.

Теперь на счету Довбика 19 голов в текущем чемпионате Испании. Украинец упрочил лидерство в гонке бомбардиров Ла Лиги, оторвавшись от Джуда Беллингема. Игрок «Реала» забил 17 раз. Тройку с 16 голами замыкает Анте Будимир из «Осасуны».

За счёт победы «Жирона» обошла «Барселону» и оказалась на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги. Впрочем, «сине-гранатовые» свой матч тура ещё не провели.

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