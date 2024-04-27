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«Барселона» подпишет полузащитника – известно имя

27 Апреля 2024 • 15:50 Комментировать

«Барселона» работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Тони Хуанмарти, каталонский клуб очень близок к подписанию полузащитника Гидо Родригеса.

Ожидается, что 30-летний Родригес подпишет с «Барселоной» контракт на два сезона с опцией продления ещё на один год. В каталонской команде аргентинец заменит Ориоля Ромеу.

Родригес перейдёт в «Барселону» свободным агентом – его действующий контракт с «Бетисом» рассчитан до конца июня.

Отметим, что Гидо Родригес в конце 2022 года стал чемпионом мира в составе национальной сборной Аргентины.

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