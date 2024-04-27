Нападающий Артём Довбик проводит качественный сезон в «Жироне», за счёт чего в летнее трансферное окно может пойти на повышение. Как сообщает портал TodoFichajes, вариант с подписанием 26-летнего украинца рассматривает «Барселона».

В составе «Барселоны» Довбик может заменить Роберта Левандовски. Стоимость трансфера украинского футболиста может составить в районе 20 миллионов евро.

В 30 матчах текущего чемпионата Испании Артём Довбик забил 18 голов. Именно украинец сейчас занимает первое место в рейтинге бомбардиров сезона Ла Лиги, опережая Джуда Беллингема на один результативный удар.