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Фалькао летом уйдет из «Райо Вальекано»

27 Апреля 2024 • 14:28 Комментировать
Вильярреал
...
Райо Вальекано
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28.04 19:30

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, колумбийский нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао ближайшим летом покинет испанскую команду.

Контракт Фалькао с «Райо Вальекано» истекает по окончании сезона и продлен не будет, 38-летний форвард станет свободным агентом.

Фалькао принадлежит «Райо Вальекано» с осени 2021 года. В этом сезоне футболист забил четыре гола и сделал один ассист, приняв участие в 22 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что у звёздного ветерана есть предложения из Мексики, в частности, в его услугах заинтересован «Крус Асуль».


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ВИЛЬЯРРЕАЛ РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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