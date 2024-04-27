Фалькао летом уйдет из «Райо Вальекано»

По информации журналиста и инсайдера Фабрицио Романо, колумбийский нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао ближайшим летом покинет испанскую команду.

Контракт Фалькао с «Райо Вальекано» истекает по окончании сезона и продлен не будет, 38-летний форвард станет свободным агентом.

Фалькао принадлежит «Райо Вальекано» с осени 2021 года. В этом сезоне футболист забил четыре гола и сделал один ассист, приняв участие в 22 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что у звёздного ветерана есть предложения из Мексики, в частности, в его услугах заинтересован «Крус Асуль».