«Барселона» предложила новый контракт защитнику

«Барселона» предложила новый выгодный контракт защитнику Пау Кубарси. Ожидается, что он будет подписан и начнёт действовать в январе, когда футболисту исполнится 18 лет. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на издание AS.

Кубарси успел провести за первую команду «Барселоны» 18 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт один голевой пас на партнёра.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в понедельник, 29 апреля. В этот день команда Хави будет принимать «Валенсию». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени.