Мендеш ответил, продаст ли «Барселона» Ямаля за 200 млн евро

Футбольный агент Жорже Мендеш встретился с руководством «ПСЖ» и обсудил потенциальный переход Ламина Ямаля.

Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, Мендеш дал понять парижанам, что «сине-гранатовые» не продадут своего таланта за 200 миллионов евро. В «Барселоне» делают ставку на Ламина в будущем и не собираются продавать его. «ПСЖ» рассматривал Ямаля в качестве замены Килиану Мбаппе, который летом перейдет в мадридский «Реал».

В текущем сезоне нападающий провел 44 поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.