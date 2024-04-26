Захарян не решает, а Гюлер решает: «Реал» без Беллингема и Родриго поборол «Реал Сосьедад»

Непривычно видеть мадридский «Реал» играющим в пятницу, но сейчас особый случай. Ла Лига пошла навстречу «сливочным» и перенесла их матч, чтобы команда Карло Анчелотти могла лучше подготовиться к первому полуфиналу Лиги чемпионов с «Баварией».

26 апреля. Стадион "Реале Арена".Значительные изменения в старте мадридцев не стали сюрпризом. Пресса пронюхала, что ротация по сравнению с «эль класико» против «Барселоны» затронет девять позиций. Только Модрич и Тчуамени сохранили места в основе. В ворота вышел Кепа. Оборону составили Карвахаль, Милитао, Начо и Фран Гарсия. В атаке помогать Хоселу должны были Гюлер, Диас и Себальос.

Что касается «Реал Сосьедада», там прежде всего интересовало появление или непоявление в старте Захаряна. Матч для Арсена начался на лавке. В таблице мадридский клуб лидировал с беспечным отрывом в одиннадцать очков. Команда из Сан-Себастьяна решает другую задачу – сохранение шестого места. Из Лиги чемпионов дружина Иманоля Альгуаиля вылетела на стадии 1/8 финала от «ПСЖ».

«Реал», который просто «Реал», явно потерял в качестве экспериментальным составом. «Реал Сосьедад» включил доминацию на футбольном поле. Хозяева понимали, что такой мадридский «Реал» реально брать тёпленьким.

На пятнадцатой минуте Кепе пришлось серьёзно вступать игру, отражая удар Кубо из ближнего угла. На 28-й минуте невнятные действия гостей на своей половине поля с потерей мяча привели к дальнему удару Туррьентеса – немного поверх створа.

Тем не менее счёт открыли именно мадридцы ещё до отметки получаса игры. Карвахаль влёт прострелил с правой линии штрафной площадки, Хоселу позволил мячу прокатиться дальше, а набежавший Гюлер низом отправил сферу через центр створа в сетку (0:1).

Но и ответочка пришла быстро. Правда, фиктивная. Тчуамени упал перед своей штрафной от толчка Барренечеа. Кубо затем отправил мяч в ворота столичного коллектива. Главный арбитр Хосе Мунуэра просмотрел видеоповтор и постановил отменить гол.

Отметим также из первого тайма падение Оярсабаля слева в чужой штрафной. Произошло это ещё при нулевом счёте. Там видеоассистенты не посчитали нужным звать к монитору Мунуэру. Пенальти в ворота гостевого «Реала» не был назначен.

Первая половина второго тайма прошла в игре на удержание со стороны мадридцев. Усиливать атаку Альгуались выпустил Захаряна, который быстро пробил с разворота с подступов к штрафной площади, но мяч послался выше и левее цели.

Попытка Мерино с дистанции была заблокирована, а отскок пришёлся вперёд к ноге Оярсабаля. Тот поразил левый угол, но из офсайда. Лайнсмен сразу чётко зафиксировал положение «вне игры». Моменты возникали у хозяев и легитимные.

Кубо забросил в центр чужой штрафной на Оярсабаля, с рикошетом прокинувшего снаряд левей створа. Шеральдо Бекер дальней попыткой направил мяч чуть выше. В добавленное время без результативных действий чуть побегал по полю Винисиус Жуниор.

Мадридский «Реал» сохранил минимальную победу и оторвался от «Барселоны» на четырнадцать очков, пока та не сыграла с «Валенсией». Родриго и Беллингем, испытывавшие какие-то проблемы, отдохнули перед выездом в Лиге чемпионов в Мюнхен.

Кирилл Иванцов