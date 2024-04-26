«Барселона» сохранила Хави: Почему тренер решил остаться

Смена тренера в «Барселоне» отменяется. Хави решил остаться в клубе как минимум ещё на один сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, почему так случилось и к чему это приведёт.

Эмоции улеглись

В ситуации Хави удивительным выглядит не решение остаться. Странным казалось его желание уйти. В прошлом сезоне Хави сделал команду чемпионом, в этом наконец-то вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Это всё в ситуации, когда каталонцы не могут купить тех, кого хотят, а берут тех, кого могут, а сам наставник активно использует молодёжь. В целом Хави хорошо делает свою работу, так что со спортивной точки зрения не было оснований с ним расставаться.

Заявление Хави было эмоциональным. После него пресса от тренера отстала с одной стороны, а команда раскрепостилась – с другой. В итоге «Барселона» выдала хорошую серию, хотя на прошлой неделе и вылетела из Лиги чемпионов и лишилась шансов на чемпионство.

Для «Барселоны» это спасение

Решение Хави остаться для «Барселоны» стало спасением. Летом тренера точно будут менять «Ливерпуль» и «Бавария», которые прямо сейчас выглядят более заманчивыми проектами. Иными словами, каталонцы имели бы сильных конкурентов.

В последнее время в прессе всерьёз обсуждали две кандидатуры – Рафаэля Маркеса из второй команды и Ханси Флика. Оба варианта выглядят спорными как минимум. Мексиканец не работал на взрослом уровне, а немец – за пределами родины, да и в сборной Германии он провалился.

«Барселоне» с учётом финансовых проблем было бы крайне сложно уговорить какого-либо хорошего тренера перебраться на «Камп Ноу». В этой ситуации уж точно лучше сохранить Хави, у которого есть опыт, понимание команды, и под чьим руководством коллектив неплохо играет, а молодёжь прогрессирует.

Что будет дальше?

С точки зрения стратегии клуба ничего не поменяется. Денег на крупные трансферы нет, и «Барселона» будет продолжать выживать за счёт свободных агентов, аренд или трансферов с какими-то условиями, не позволяющими усиливаться звёздами первой величины. Помимо этого, каталонцы будут продолжать делать ставку на воспитанников.

В целом эта стратегия показала в последние годы возможность достижения определённого результата. Вряд ли «Барселона» выиграет Лигу чемпионов, но ей по силам доходить до решающих стадий турнира, а также бороться внутри чемпионата за высокие места. Главный вопрос заключается в том, когда же клуб сможет не выживать, а полноценно функционировать, но это уже вопрос не тренера.

С точки зрения Хави же главный вопрос касается его эмоций. Очевидно, что именно они мешают тренеру. Ответный матч с «ПСЖ» выглядит тому явным подтверждением, когда удаление Араухо не предопределило результат настолько, насколько потеря наставника. Хави остаётся в «Барселоне» и вновь будет под давлением прессы, с которым ему надо справляться. Если наставник не изменит свой подход, то каталонцам всё так же будет тяжело в решающие моменты.

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Роман Андреев