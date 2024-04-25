Два футболиста «Жироны» угодили в больницу после тренировки

Футболисты «Жироны» были госпитализированы после столкновения на тренировке.

По сообщениям испанских СМИ, Иан Коуто и Хуанпе получили травмы, столкнувшись головами во время занятия. Наставник команды Мичел заявил, что ситуация «выглядит плохо».

После этого клуб распространил информацию, что игроки в порядке, их уже выписали из медицинского учреждения.

«Хуанпе и Иан Коуто пережили сильное потрясение во время игры во время сегодняшней тренировки и были доставлены в больницу, откуда их уже выписали», - говорится в заявлении представителей команды.

Добавим, что после 32 встреч в первенстве Испании «Жирона» располагается на третьей позиции турнирной таблицы. Коллектив заработал 68 баллов.