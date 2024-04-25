Гиу принял решение о своём будущем в «Барселоне» после заявления Хави

Центральный нападающий «Барселоны» Марк Гиу останется в клубе. Об этом сообщает журналист Тони Хуанмарти.

По сведениям источника, такое решение 18-летний футболист принял после заявления Хави Эрнандеса, который передумал уходить с поста главного тренера клуба предстоящим летом. Сообщается, что Гиу намерен бороться за место в составе в следующем сезоне.

В текущей кампании форвард принял участие в шести матчах за основную команду «Барселоны» и отметился двумя забитыми голами.

Контракт Гиу с каталонским клубом рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.