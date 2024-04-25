Субименди отреагировал на слухи о переходе в топ-клуб

Полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди слухи связывают с более статусными клубами, в частности с «Барселоной» и «Баварией». Сам 25-летний футболист дал комментарий на этот счёт.

«Это просто слухи, я счастлив в «Реал Сосьедаде». Здесь я как дома. Не могу сказать, что проведу здесь всю свою карьеру, ведь клуб может не захотеть оставлять меня в будущем. Но меня не волнуют эти слухи», - цитирует Субименди Marca.

Мартин Субименди является воспитанником «Реал Сосьедада». За первую команду полузащитник провёл 187 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач на партнёров.