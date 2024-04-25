Хави ответил, действительно ли в его тренерском штабе будут изменения

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес ответил, действительно ли в его тренерском штабе в ближайшее время будут изменения. Подобная информация недавно появилась в испанской прессе.

«Мой тренерский штаб останется прежним. Никаких изменений не планируется. Не знаю, откуда вообще появилась эта информация. Я даже не обсуждал изменения в тренерском штабе», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, президент «Барселоны» Жоан Лапорта убедил Хави остаться в команде ещё на один сезон, хотя изначально тренер планировал покинуть «сине-гранатовых» по окончании нынешней кампании.