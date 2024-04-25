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Хави ответил, действительно ли в его тренерском штабе будут изменения

25 Апреля 2024 • 15:33 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес ответил, действительно ли в его тренерском штабе в ближайшее время будут изменения. Подобная информация недавно появилась в испанской прессе.

«Мой тренерский штаб останется прежним. Никаких изменений не планируется. Не знаю, откуда вообще появилась эта информация. Я даже не обсуждал изменения в тренерском штабе», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, президент «Барселоны» Жоан Лапорта убедил Хави остаться в команде ещё на один сезон, хотя изначально тренер планировал покинуть «сине-гранатовых» по окончании нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
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