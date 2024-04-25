Захарян — в заявке «Реал Сосьедада» на матч с мадридским «Реалом»

В пятницу, 26 апреля, «Реал Сосьедад» примет на своём поле «Реал» Мадрид в рамках 33-го тура чемпионата Испании.

Российский хавбек сан-себастьянского коллектива Арсен Захарян попал в заявку своей команды на предстоящую встречу.

В текущем сезоне 20-летний футболист появился на поле в 34 матчах в составе «Реал Сосьедада», отметился одним забитым мячом и записал в свой актив два голевых паса.

Начало матча «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид запланировано на 22:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.